"Trevi FA Impresa", premiate le aziende più innovative e attente a qualità e ambiente - Tuttoggi.info

Cerimonia di premiazione presso la Sala Conferenze del Complesso Museale di San Francesco. L'iniziativa giunta alla terza edizione

Si è appena conclusa a Trevi, oggi 29 aprile, presso la Sala Conferenze del Complesso Museale di San Francesco, la cerimonia di premiazione della terza edizione di “Trevi FA Impresa”, il riconoscimento voluto dall’Amministrazione Comunale di Trevi al fine di valorizzazione le imprese del territorio.Tre sono le categorie oggetto di premiazione: la propensione all’innovazione, il ripetto per la qualità ambientale ed il contributo dato all’immagine di Trevi fuori dai confini regionali. Le aziende premiate per la propensione all’innovazione sono la Eltrev srl e la Anilina Umbra srl; il premio per il rispetto alla qualità ambientale è stato assegnato a Bazzica srl e a Sulpol srl; mentre la Ergon sas e la Organi Pinchi srl hanno ricevuto il premio per il contributo dato all’immagine di Trevi fuori dai confini regionali.Le aziende premiate hanno avuto modo di raccontare la loro storia fatta di lavoro, passione e resistenza grazie ad un video girato ad hoc e mostrato al pubblico durante la cerimonia, momento in cui ai titolari di ciascuna azienda è stato consegnato in dono un loro ritratto, opera dell’artista trevana Francesca De Mai.

Durante la cerimonia – moderata dal giornalista Roberto Conticelli e presenziata dal Sindaco di Trevi, da Fiorello Primi Presidente dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia, da Michela Sciurpa Amministratore Unico di Sviluppumbria spa e dagli imprenditori umbri Gianluigi Angelantoni ed Eugenio Guarducci, che hanno raccontato le loro storie di imprenditori, sottolineando l’importanza di creare lavoro laddove esistono manodopera ed ingegno, come forma di contrasto all’emigrazione forzata dovuta alla mancanza di lavoro – sono state consegnate inoltre delle menzioni di merito: menzione per il rispetto ambientale a Cartiere di Trevi spa ed alla Soc. Agricola Trevi Il Frantoio spa; menzione come impresa innovativa assegnata a Officine di Trevi sas ed a Tecnostampa srl.

La menzione come impresa che ha portato a conoscere Trevi al di fuori dei confini regionali e nazionali è stata assegnata a Sitem spa, a Molino sul Clitunno spa ed a Strani Rumori Studio Multimedia srl; mentre la menzione di giovani imprenditori è stata assegnata a Frantoio Gaudenzi ed a Green Heart Distillery srl.

Infine sono state insignite della menzione di merito per la storicità del loro lavoro sul territorio l’Officina Fantauzzi srl, Raspa Leonello “Tutto per Agricoltura”, Acconciature Barbiere Venanzi Lucio e Michele, Salumi Medei; FELC srl, Tosti Market Snc e Proietti Agostino.

Un plauso a tutte le aziende premiate e all’amministrazione comunale che ha promosso l’iniziativa è giunto da tutti i rappresentanti delle Istituzioni presenti. A chiudere la cerimonia l’intervento della Presidente della Regione Umbria a cui è seguita la visita guidata del Complesso museale di San Francesco e del Teatro Clitunno.