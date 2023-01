"Trevi non celebra Durantante Natalucci", spunta la pagina social

Profilo apparso alla fine 2022, in concomitanza con l'apertura del Polo culturale

Durastante Natalucci è uno storico trevano, nato a Picciche nel 1687, che redige una mastodontica Historia del territorio. La sua figura è tornata d’attualità, anche per i non addetti ai lavori, nel momento in cui social è comparsa una pagina Facebook con il nome proprio dello storico trevano, che denuncia la dimenticanza dell’amministrazione comunale nelle celebrazioni dei 250 anni della morte. Il 2022 sarebbe stato, infatti, l’anno di questa ricorrenza che non sarebbe però stata adeguatamente ricordata.

Le proteste

“Certe volte, oltre alle grandi iniziative, occorrerebbe semplicemente commemorare la nostra storia comune e le radici della nostra identità – si legge tra i primi post della pagina – Non ci si faranno grandi post su Facebook, encomiastici articoli da prima pagina né set fotografici da piccola Hollywood con il VIP del momento…ma si potrebbe crescere come Comunità…sempre a patto che questo sia un obiettivo… O forse si teme che i nomi dei nostri Padri più grandi oscurino il nostro?”. “Hanno avuto un anno intero per poterlo commemorare. Abbiamo aspettato inutilmente che, in extremis, lo facessero (in ritardo) durante l’inaugurazione del Polo Culturale“.