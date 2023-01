Foligno, Trevi, Spello, Montefalco: il Perugino “maturo” chiede spazio

A Foligno apertura straordinaria dell'Oratorio della Nunziatella | Presente il sindaco di Trevi, Sperandio: uniamoci per un percorso turistico-culturale

Con l’apertura straordinaria dell’Oratorio della Nunziatella, santuario votivo edificato intorno all’immagine votiva dell’Annunciazione ritenuta miracolosa, si sono aperte a Foligno le celebrazioni per il Cinquecentenario del Perugino. Un’apertura resa possibile dalla Pro loco di Foligno, in collaborazione con CoopCulture, insieme al Comune di Foligno, proprietario del sito artistico.

Numerose persone hanno approfittato dell’evento per ammirare il Battesimo di Gesù, opera realizzata dal Vannucci in età matura ed hanno ascoltato le illustrazioni durante le due visite guidate. Ad una di esse ha assistito anche Bernardino Sperandio, sindaco di Trevi, altra città che può vantare opere di questa fase, meno conosciuta, del Perugino. Sperandio ha ricordato che al momento non sono stati approvati dal Comitato degli eventi per il Cinquecentenario del Vannucci progetti che proponevano un itinerario del Perugino tardo, tra Assisi, Spello, Foligno, Montefalco e Trevi. Invitando gli Enti e le associazioni di questi territori a costruire insieme un percorso di valorizzazione culturale e turistico.