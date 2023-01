Trevi, Sgarbi inaugura il nuovo Polo culturale | FOTO e VIDEO

presente anche la presidente Tesei e tanti sindaci del territorio

“Il nostro Polo culturale è uno strumento con grandi potenzialità, la casa dell’identità culturale della nostra città, tra tesori e mirabilia. Una fucina di idee e progetti per la crescita umana e culturale dei cittadini trevani”. Con queste parole, il sindaco Bernardino Sperandio ha inaugurato, giovedì 5 gennaio, nel complesso dell’ex convento di san Francesco, il Polo culturale della Città di Trevi. Alla cerimonia, che si è tenuta all’interno della chiesa monumentale, oltre al sindaco Sperandio, hanno partecipato anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbra, e lo storico dell’arte Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che ventisei anni fa partecipò all’apertura della raccolta d’arte. “È un luogo di meraviglia – ha commentato ancora Sperandio –, che crea idee nell’ambito di un preciso progetto culturale destinato ad accogliere i cittadini desiderosi di conoscere e confrontarsi sui vari temi del momento. Il Polo museale, nato dall’istituzione del museo civico 155 anni fa, deve essere un’istituzione che elabora e diffonde cultura, dando valore ai professionisti che vi operano”. Il complesso conventuale francescano, un tempo centro propulsore della vita spirituale del territorio e oggi finalmente visibile al pubblico nella sua interezza, dopo lunghi e laboriosi restauri, si è insomma trasformato in un centro culturale come risposta all’esigenza di una città che in questi ultimi anni ha puntato sulla conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, aprendolo a un vasto pubblico che giunge sempre più numeroso e interessato a Trevi.

“Colpito per l’integrità del paesaggio”

“Nel ritorno a Trevi – ha commentato Sgarbi – la cosa che mi ha toccato di più, come non sarebbe stato venticinque anni fa quando vidi inaugurare questo museo, è l’integrità del paesaggio olivato. Qui c’è un paradiso nella coscienza degli amministratori e nella beatitudine di chi viene a vedere un paesaggio integro e francescano. Da tempo c’è questa passione a Trevi. La passione di chi in un museo può affiancare Pinturicchio a Orbetto determina l’importanza di un museo che, senza finanziamenti particolari, è stato allargato alla parte paesistica, che è importante, e alla parte archeologica che non era allestita in questi termini. La natura e l’arte vivono insieme. Inaugurare un museo vuol dire celebrare un rito che riguarda il Creato e la creazione propria di Dio, gli artisti tengono in sé una parte divina che è di continuare la natura”.