Trevi, domenica inCanto sulle Vie di Francesco con i cori tra la natura - Tuttoggi.info

Iniziativa con i cori tra la natura lungo le vie di Francesco: appuntamento domenica a Trevi, il programma

Con il il patrocinio della Regione Umbria e di molte altre istituzioni pubbliche delle regioni Umbria, Marche e Toscana, domenica 21 maggio torna a Trevi “InCanto sulle Vie di Francesco” con una tappa di questa manifestazione itinerante che ogni anno ripercorre le Vie del Santo di Assisi.

La rassegna che si svolge nei mesi di maggio e giugno, come ogni anno ripercorre a piedi alcuni tratti dei cammini francescani e prevede l’esibizione di cori e gruppi musicali in luoghi diversi tra i più significativi nella vita di San Francesco. Tradizione vuole che a Trevi il Santo predicò sulla piazza del Comune ad un numeroso popolo convenuto subito dopo avere messo amorevolmente a tacere un asino che ragliava impedendogli di parlare, l’animale rimase ad ascoltarlo per tutta la durata del suo discorso. A Trevi poi, sulla strada romana presso la località detta Pietra Rossa, esisteva il lebbrosario dei SS. Maurizio e Lazzaro che fu oggetto di cure da parte di S. Francesco e dei suoi Discepoli.

La tappa di Trevi prevede nel pomeriggio di domenica 21 maggio una breve camminata dal convento delle monache Clarisse alla chiesa di San Francesco nel complesso museale omonimo, dove “I Cantori di Cannaiola” Coro della Città di Trevi, accoglieranno i cori ospiti: la Corale “Brunella Maggiori” di Jesi e il Coro Polifonico “Canto Libero” di Allerona.