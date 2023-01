Trevi, distributore di acqua potabile al Complesso museale

Intervento realizzato con fondi Auri

E’ in funzione il nuovo distributore di acqua potabile installato a Trevi, all’entrata del Complesso Museale di San Francesco. Il costo complessivo dell’intervento è di 7.895,00 oltre IVA ed è stato finanziato con fondi provenienti dall’AURI (autorità umbra per rifiuti e idrico). La postazione eroga acqua liscia e gassata e sarà fruibile h24 da cittadini e turisti.

Mossa contro i rifiuti

“Con l’installazione di un distributore di acqua potabile nel nostro territorio– spiegano il sindaco Bernardino Sperandio e l’assessore all’ambiente Dalila Stemperini- perseguiamo un duplice obiettivo: riduciamo la produzione di rifiuti, quali plastica e vetro, in quanto si riutilizzano i contenitori e supportiamo l’acqua come bene primario e pubblico. L’erogatore si aggiunge a quello presente all’interno del Istituto Comprensivo T.Valenti, installato nel 2021 grazie alla partecipazione ad un bando Auri. Il Comune di Trevi- concludono- vanta da oltre dieci anni la certificazione ambientale Emas e pertanto la collocazione di questo distributore è perfettamente in linea con la politica ambientale dell’Ente. Nell’affidamento è compresa la manutenzione per i prossimi quattro anni“.