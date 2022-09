Trevi, contributi per le famiglie contro il caro energia | Aperto il bando - Tuttoggi

“Negli ultimi tempi il caro bollette, così come i rincari sui prezzi del carburante – spiega il Sindaco Bernardino Sperandio -, hanno messo in ginocchio moltissime famiglie, già provate dal lungo periodo emergenziale e la crisi conseguente alla guerra in Ucraina, gli aiuti da parte del Governo stanno arrivando, ma anche noi vogliamo fare la nostra parte stanziando ulteriori fondi per contributi economici per i cittadini residenti”. “Per cercare di ampliare la platea dei beneficiari dei bonus governativi gas e luce – commenta l’assessora al sociale Stefania Moccoli –,con questo bando si punta a tendere una mano ai cittadini contro i forti rincari.”

I requisiti

All’atto della pubblicazione del presente avviso gli interessati devono presentare i seguenti requisiti specifici: essere titolari di un contratto per utenze domestiche, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico e riconducibili all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel comune di Trevi, sia essa di proprietà, in locazione con contratto regolarmente registrato o comodato d’uso, gratuito e non, regolarmente registrato; aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas/GPL) relativamente al periodo marzo-settembre 2022, da dimostrare allegando obbligatoriamente alla domanda, copia delle fatture pagate riferite al periodo sopra indicato e riguardanti la fornitura di energia elettrica e gas/GPL, a pena della non assegnazione del relativo contributo.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata a mezzo posta elettronica – all’indirizzo pec: comune.trevi@postacert.umbria.it (per istanze inviate solo da altro indirizzo pec) o all’indirizzo e-mail:sportello@comune.trevi.pg.it.

Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare PEC o e-mail possono consegnare la presente richiesta presso: Sportello del Cittadino, previo appuntamento, da concordare chiamando i numeri 0742/332212 – 0742/332226 –0742/332223.

INFORMAZIONI:

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0742/332212 e lo Sportello del Cittadino al n. 0742/332226.