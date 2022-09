Caro energia, Comune spegne 50% illuminazione pubblica - Tuttoggi

Addirittura è stato stimato dagli uffici locali che, per il Comune di Valfabbrica, “l’aumento derivante dai rincari di energia elettrica e gas avrebbe quasi triplicato la spesa a carico del bilancio di previsione, diventando insostenibile per l’anno corrente“.

Da qui la decisione del sindaco Enrico Bacoccoli di mettere in atto alcune azioni per ridurre i consumi energetici. Quindi nessun problema tecnico o lampioni fulminati, a Valfabbrica alcune zone resteranno meno illuminate semplicemente per risparmiare. Un’iniziativa che presto potrebbe sicuramente far scuola in altri Comuni umbri e non…