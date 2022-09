Torna “Trevi Benessere – il weekend della salute”

Spazio alle discipline olistiche

Si passa poi alle discipline olistiche, con lezioni di Kundalini Yoga e “Yoga no stress”, una pratica studiata per entrare in contatto con il proprio corpo e in ascolto del proprio respiro. Appuntamento speciale sabato alle ore 17 con il laboratorio olistico “Namasté! Dalle Medicine Orientali alla Mindfulness, pillole di benessere e pratiche corpo-mente”, incontro con Nina Gigante, esperta di discipline orientali, nutrizionista olistica e giornalista che cura la seguitissima rubrica Namasté sul settimanale Donna Moderna, testata che è anche media partner dell’evento. Rimanendo in tema benessere, da segnalare le sessioni di massaggio, di callanetica per la mobilità, la consapevolezza e il benessere psicologico e il “Self Shiatsu” con il maestro Tristano Gargano – domenica alle ore 16 – che propone un evento dimostrativo e pratico con presentazione di esercizi, digitopressione e diagnostica bioenergetica.

I convegni

Ma Trevi Benessere è soprattutto un’occasione per parlare di salute, prevenzione e per effettuare controlli e screening gratuiti. Senza dimenticare momenti di approfondimento e discussione sui servizi sanitari del territorio: sabato mattina, alle 11 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si parlerà infatti del tema “Dalla Casa della Salute alla Casa di Comunità: quale futuro per i servizi territoriali?” con la partecipazione dei medici di medicina generale di Trevi, il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino e il direttore del distretto di Foligno, il dottor Paolo Tozzi. Alla Casa della Salute di Trevi, invece, un OpenDay sabato 17 settembre con specialisti e professionisti che effettueranno esami e screening gratuiti. Da mattina a pomeriggio sarà possibile effettuare visite dermatologiche con screening dei nevi, screening per la prevenzione diabetologica e cardiovascolare con misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, visite specialistiche per la valutazione del rischio di sviluppare il diabete e visite cardiologiche. E ancora, prevenzione senologica con visite specialistiche, valutazione neuropsicologica-demenza, seduta vaccinale per herpes zoster e quarta dose vaccino Covid-19 e infine il corso di disostruzione pediatrica. Le prenotazioni sono obbligatorie telefonando dal lunedì al giovedì dalle 12.30 alle 14 al numero 0742 781161 fino al 16 settembre. E ancora le tante iniziative legate alla salute: dalla “palestra della salute” con consulenze a soggetti con patologie croniche in fase stabilizzata, al punto informativo sul benessere dentale, dalla valutazione dell’equilibrio nelle persone a rischio caduta alla “Brain longevity” per mantenere il cervello sano e giovane fino alle manovre di distruzione in età pediatrica e adulta.

Il trentennale del Panathlon international club Clitunno

Altro momento importante di Trevi Benessere 2022 sarà la celebrazione del trentennale del Panathlon International Club Clitunno che si svolgerà domenica 18 alle ore 11 presso il Teatro Clitunno. Tanti gli ospiti d’onore presenti e che saranno testimonial della manifestazione: Silvio Martinello, Campione di ciclismo su strada e su pista, Lamberto Boranga, Calciatore di serie A, campione di atletica Senior; Costanza Laliscia, Campionessa europea e Ambasciatrice internazionale di Endurance; Gino Sirci, Presidente della Sir Safety SUSA Perugia Volley; Wilfredo León Venero e Kamil Rychlicki, pallavolisti della Sir Safety SUSA Perugia Volley.