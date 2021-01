Treofan Terni, lotta contro il tempo | Nuovo vertice con le istituzioni - Tuttoggi

Continua la disperata lotta contro il tempo di lavoratori e sindacati per scongiurare la formalizzazione della messa in liquidazione dell'azienda ternana

In merito alla vertenza Treofan, il sindaco Leonardo Latini, insieme alla Regione dell’Umbria lunedì 25 gennaio alle ore 9 incontrerà, nel corso di una riunione, le segreterie regionali e provinciali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl Chimici che ne avevano fatto richiesta.

La lotta continua

Continua la disperata lotta contro il tempo di lavoratori e sindacati per scongiurare la formalizzazione della messa in liquidazione dell’azienda ternana decisa da Jindal (slittata la data al 21 febbraio). Nell’ultima call con il Mise, avvenuta martedì scorso, la multinazionale si sarebbe detta pronta ad attivare la cassa integrazione straordinaria dalla cessazione della produzione e per nove mesi. I sindacati hanno respinto la proposta, ritenendo che sono necessarie forme di assistenzialismo, ma una procedura di messa in vendita della Treofan, un nuovo piano industriale per il rilancio, e lo stop alla messa in liquidazione.

Il sindaco Latini

“Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della situazione – dice il sindaco Latini – e come istituzioni locali riteniamo utile e doveroso confrontarci con i rappresentanti dei lavoratori per proseguire, con la massima unità, a fare pressione sulla proprietà e a chiedere il sostegno del Governo per ottenere un risultato determinante per le politiche industriali della nostra area e per la nostra città”.