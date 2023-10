Treofan, lavoratori 'approvano' passaggio a Visopack - Tuttoggi.info

Treofan, le assemblee dei lavoratori danno il benvenuto a Visopack nel segno della continuità produttiva. Ugl "Vigileremo"

Promosso a pieni voti dai lavoratori l’accordo per la cessione della Treofan di Terni alla società Visopack Italy. È quanto emerso dalle assemblee sindacali che si sono tenute all’interno dello stabilimento umbro e che, di fatto, hanno dato l’assenso affinché l’ipotesi di accordo sottoscritto nei giorni scorsi si concretizzi. Un passaggio che sostanzialmente dà il via libera al procedimento per il trasferimento dell’attività industriale alla Visopack in continuità con la produzione precedente. Per i lavoratori, che negli ultimi anni sono stati sostenuti dalla cassa integrazione dopo che la società del gruppo Jindal era stata messa in liquidazione, verrà applicato lo stesso contratto e nessuna interruzione del rapporto di lavoro.

Ugl “Vigileremo su piano industriale”

Soddisfazione è stata espressa dal vicesegretario Nazionale Ugl Chimici Enzo Valente: “Dopo anni di stop totale – ha sottolineato – si riaccende la speranza grazie a questa acquisizione importante non solo per i lavoratori e le loro famiglie ma per l’economia dell’intero territorio regionale e nazionale. Vigileremo affinché il piano industriale presentato venga messo in atto nei tempi previsti, e auspichiamo che tutti gli attori intervenuti nella vertenza continuino a collaborare con le stesse dinamiche. Il risultato, infatti, è stato raggiunto anche grazie all’intervento delle istituzioni a partire dalla Regione Umbria e il suo assessorato alle attività produttive, dal Ministero dello Sviluppo Economico e l’amministrazione comunale di Terni”.