Treno cancellato per terremoto, uomo insulta e picchia capotreno e agenti

Intervento della Polizia

Avvicinato dai poliziotti, il 51enne – privo di documenti d’identità – ha continuato a tenere una condotta aggressiva. Per questi motivi, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, a termine delle quali è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce, oltraggio e percosse a Pubblico Ufficiale.