Sul treno senza biglietto, fornisce false generalità: denunciata

L’ipotesi di reato della ragazza è quella di false attestazioni a pubblico ufficiale

Ha avuto esito positivo l’attività di indagine condotta dagli Agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno su una cittadina straniera che, viaggiando senza biglietto a bordo di un treno che da Ancona andava a Foligno, ha fornito delle generalità false al capotreno al fine di evitare di pagare la sanzione amministrativa prevista per chi viaggia senza biglietto.

Denuncia per reati di false attestazioni a pubblico ufficiale

L’immediata segnalazione da parte del Capo treno alla Polfer di Foligno e l’ausilio del sistema di videosorveglianza presente in stazione hanno fatto sì che la donna, una 20enne cittadina straniera, residente fuori regione, venisse identificata e denunciata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di false attestazioni a pubblico ufficiale. Per lei scatterà, inoltre, la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento di Polizia Ferroviaria per aver viaggiato senza biglietto.