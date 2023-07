Tre Valli fino a Firenzuola, ok anche dal Cipess: confermato il cronoprogramma - Tuttoggi.info

Dopo la conferenza dei servizi che ha dato il via libera a marzo del tratto Madonna di Baiano - Firenzuola della Tre Valli ok dal Cipess

Dopo la conferenza dei servizi che ha dato il via libera a marzo del tratto Madonna di Baiano – Firenzuola della Tre Valli, è arrivato giovedì anche l’ok dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) al progetto definitivo da 109 milioni di euro.

Confermato, di fatto, il cronoprogramma già annunciato nei mesi scorsi, con i lavori che dovrebbero essere appaltati entro la fine del 2023 per partire ad inizio 2024. Con uno slittamento di un anno e mezzo rispetto ai proclami del 2021 dell’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche. Colpa dei costi lievitati (da 82,5 milioni inizialmente previsti e stanziati si è passati appunto a 109).

E’ stato proprio l’assessore Melasecche nella serata di giovedì ad annunciare l’ok del Cipess al primo stralcio del completamento della Tre Valli tra Spoleto e Acquasparta, quello appunto tra Madonna di Baiano e Firenzuola. Mentre si sono fatti passi avanti di recente anche in merito al secondo ed ultimo stralcio, quello tra Firenzuola ed Acquasparta per cui però mancano i finanziamenti (servono circa 500 milioni di euro, ce ne sono solo 6 per la progettazione).

Per quanto riguarda il tratto fino a Firenzuola, che vedrà – finalmente – entro pochi mesi l’avvio dei lavori, è prevista la realizzazione di una strada a due corsie, per 4,4 km, con due gallerie e due viadotti.

“Un altro passo decisivo” è il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, che ha partecipato alla riunione del Comitato a Palazzo Chigi. “Il Cipess ha deliberato definitivamente, alla presenza fra l’altro dei Ministri Giorgetti e Fitto, una delle opere di cui l’Umbria centro meridionale attende da tre decenni la realizzazione, il I stralcio della “Tre Valli” che collegherà Spoleto con la E45 nei pressi di Acquasparta”. “La Tre Valli – ricorda – fu concepita negli anni ‘70 del secolo scorso come arteria trasversale della bassa Umbria e mette in collegamento la Val Tiberina, la Valnerina, e la Provincia di Ascoli-Piceno in corrispondenza della Valle Umbra nei pressi di Spoleto, realizzando un corridoio viario tra il Tirreno e l’Adriatico. Al di là di molti convegni e di altrettanti auspici non è fino ad oggi riuscita a superare il mare di difficoltà che ne ha impedito la concretizzazione. In questi tre anni però – sottolinea -, la volontà della Regione di coordinare il complesso delle competenze, superando gli ostacoli e le difficoltà, ha fatto la differenza”.

“Tra pochi giorni – rende noto Melasecche – la società di progettazione Sintagma consegnerà il progetto esecutivo all’ANAS in modo tale che, dopo la fase di validazione interna, si potrà procedere con la gara d’appalto e la consegna del cantiere entro la fine di questo anno. Altrettanta attenzione – evidenzia – stiamo ponendo con la Presidente Tesei al II stralcio della Tre Valli, il cui finanziamento è in corso di valutazione da parte dei Ministri Salvini e Fitto, in modo da poter mettere la parola fine a questa trasversale che consentirà di liberare dall’isolamento Spoleto e la Valnerina, dando un impulso forte allo sviluppo anche alla fascia della Media Valle del Tevere fino all’Adriatico”.

Plauso all’ok del Cipess a questo primo stralcio di completamento della Tre Valli è stato espresso giovedì sera anche dal sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco: “Oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, presso il Ministero dei Trasporti, grazie alla rimodulazione delle risorse FAS, ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo del primo stralcio Madonna di Baiano – Fiorenzuola della “Tre Valli Umbre” che collegherà Spoleto con la E45 nei pressi di Acquasparta”. Si tratta di interventi su opere che l’Umbria aspetta da anni: il Governo, con questo intervento, spinge per una più rapida cantierizzazione grazie al finanziamento di 109 milioni da appaltare entro il 2023. Lo sblocco di un corridoio così importante, che collega la Val Tiberina, la Valnerina, e la Provincia di Ascoli-Piceno rappresenta anche una efficace singergia tra Regione e Governo su progetti strategici”.