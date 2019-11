Tre Valli, chiude di notte la galleria di Forca di Cerro

share

Da lunedì 25 a mercoledì 27 novembre Anas (Gruppo FS italiane) eseguirà gli interventi di sostituzione della segnaletica verticale all’interno della galleria “Forca di Cerro”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, in provincia di Perugia. Per consentire le operazioni, la galleria dovrà essere temporaneamente interdetta al traffico, pertanto la statale 685 sarà chiusa in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Eggi (innesto SS3 “Flaminia”) nel comune di Spoleto (km 59,550), e lo svincolo di Sant’Anatolia di Narco (km 53,300).

Per contenere i disagi alla circolazione la chiusura avverrà esclusivamente in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00.

Le deviazioni saranno indicate sul posto:

– per il traffico proveniente dalla SS3 “Flaminia” e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’uscita allo svincolo Spoleto Nord, con immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera;

– per il traffico proveniente dalla SS685 (Norcia/Cerreto) o dalla strada regionale 209 “Valnerina” (Ferentillo/Scheggino) e diretto sulla SS3 “Flaminia” verso Spoleto/Terni o Foligno/Fano, l’uscita consigliata è in località Piedipaterno di Vallo di Nera, con percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS3 “Flaminia” allo svincolo di Spoleto Nord;

– per il traffico proveniente da San Giovanni di Baiano/Acquasparta e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’immissione sulla SS3 “Flaminia” in direzione Spoleto con uscita allo svincolo di Spoleto nord, percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera.

Il transito sarà sempre consentito ai mezzi di emergenza, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e al 118.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

share

Stampa