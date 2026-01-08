Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte, indagini in corso - Tuttoggi.info

Notte di paura e fiamme a Gualdo Tadino, dove poco dopo le ore 2 un violento incendio è divampato in via Angelo Pennoni, coinvolgendo ben 4 auto parcheggiate lungo la strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un’unica vettura in sosta all’esterno. In breve tempo, però, le fiamme si sono alimentate propagandosi rapidamente a due veicoli vicini, rimasti gravemente danneggiati. Una quarta auto, parcheggiata nelle immediate vicinanze, è stata lambita dal forte calore sprigionato dal rogo, riportando fortunatamente solo lievi danni alla carrozzeria.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, che ha lavorato duramente per domare l’incendio, evitando che questo potesse estendersi ulteriormente o coinvolgere pure le abitazioni. Una volta spento il rogo, la squadra ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Gualdo Tadino per i rilievi di rito. Restano al momento da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme: nessuna pista è esclusa, dal guasto tecnico all’atto doloso.