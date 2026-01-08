 Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte, indagini in corso - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte, indagini in corso

Davide Baccarini

Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte, indagini in corso

Gio, 08/01/2026 - 08:55

Condividi su:

Notte di paura e fiamme a Gualdo Tadino, dove poco dopo le ore 2 un violento incendio è divampato in via Angelo Pennoni, coinvolgendo ben 4 auto parcheggiate lungo la strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un’unica vettura in sosta all’esterno. In breve tempo, però, le fiamme si sono alimentate propagandosi rapidamente a due veicoli vicini, rimasti gravemente danneggiati. Una quarta auto, parcheggiata nelle immediate vicinanze, è stata lambita dal forte calore sprigionato dal rogo, riportando fortunatamente solo lievi danni alla carrozzeria.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, che ha lavorato duramente per domare l’incendio, evitando che questo potesse estendersi ulteriormente o coinvolgere pure le abitazioni. Una volta spento il rogo, la squadra ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Gualdo Tadino per i rilievi di rito. Restano al momento da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme: nessuna pista è esclusa, dal guasto tecnico all’atto doloso.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Città di Castello

Pierantonio, chiuso ambulatorio medico di base, botta e risposta Pd-Comune

Assisi

Niente spirito natalizio per i ladri: ad Assisi rubate le renne di legno di un ristorante

Assisi

“Mi devi soldi” e lo minaccia col coltellino | Denunciato dalla polizia

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Dal freddo artico al tempestoso Maestrale: brusca svolta meteo sull’Italia
Ultim'ora Italia

Venezuela, Caracas: “100 i morti in raid Usa”. Feriti Maduro e la moglie
Ultim'ora Italia

Usa, donna uccisa a Minneapolis da agente Ice: proteste in diverse città

Gubbio e Gualdo

Tre auto distrutte dalle fiamme nella notte, indagini in corso

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!