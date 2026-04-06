Trattore si ribalta, muore 60enne - Tuttoggi.info

Tragedia nel giorno di Pasquetta alle porte di Perugia. Un 60enne è infatti rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando, dopo che il mezzo si è ribaltato. L’incidente è avvenuto in un uliveto nella zona di Sant’Enea, intorno alle 12 di lunedì.

Secondo quanto emerso, l’uomo era a bordo del trattore che si è ribaltato, travolgendolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e anche l’elisoccorso: l’intervento dei sanitari, però, si è rivelato vano, visto che per il 60enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Per l’intervento di soccorso è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo dal trattore. Presenti anche due pattuglie della polizia locale di Perugia. La salma dell’uomo è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziara, che dovrà decidere se disporre o meno l’autopsia.

(foto di repertorio)