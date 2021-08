TrattOliva, il ristorante che unisce gusto e tradizione dell'Umbria ... con un tocco di mare - Tuttoggi

L'accoglienza e la soddisfazione del cliente è affidata alla rara maestria della cucina, in cui viene lavorata una materia prima eccellente

TrattOliva è un ristorante che unisce gusto e tradizione nato nello scenario meraviglioso della nostra Umbria.

Il ristorante nasce sull’esperienza, sui prodotti e diventa vetrina dell’antico frantoio Carletti nato nel 1620, in cui ancora oggi si produce olio extra vergine di oliva con la tradizionale spremitura a freddo.

Menu tradizionale e moderno

L’accoglienza e la soddisfazione del cliente è affidata alla rara maestria della cucina, in cui viene lavorata una materia prima eccellente. Tra tutte appunto l’olio evo del frantoio Carletti.

TrattOliva nasce sulla base della cucina tradizionale: tipica la Taglioliva al ragù bianco di guanciale con pasta fatta in casa, saporite le carni cucinate come il piccione con la riempitura, coniglio alla cacciatora, la faraona in salmì, tutto quello che ricorda la storia della nostra terra rivisitato in modo ottimale, in tutte le portate.

Il pesce fresco

Da un paio di anni il menu si è anche arricchito con i piatti del pescato di mare del giorno. Una linea diretta tra l’asta del pesce di San Benedetto del Tronto e la cucina TrattOliva. Prodotti e freschezza unici.

Nella carta tradizionale del ristorante viene inoltre dedicato uno spazio al pesce di fiume: primeggiano trote e gamberi di fiume spesso abbinato al tartufo locale.

Gli eventi

Ogni ultimo venerdì del mese il ristorante organizza una serata a tema, questo un esempio di menu: tris di antipasti freddi e caldi di pesce, primi come linguine allo scoglio, gnocchetti all’astice, frittura, spiedini di pesce, rombo, orata, pesce spada e molti altri, secondo disponibilità.

Non mancano, ovviamente, i meravigliosi i dolci fatti in casa come la crescionda, i semifreddi, la cheesecake al forno.

Infoprenotazioni al numero 0743 275 318 o al 331 157 4945

Non perdete questa esperienza di gusto!