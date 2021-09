Trasporto scolastico, deroghe per l'utilizzo a Terni - Tuttoggi

Per il trasporto scolastico il Comune di Terni ha approvato delle deroghe, valide esclusivamente per l'anno scolastico 2021-2022.

Trasporto scolastico: il Comune di Terni ha reso nota l’approvazione delle deroghe per l’iscrizione al servizio.

Deroga per chi ha già avviato un percorso didattico

La deroga, in particolare, riguarda le famiglie degli alunni che hanno già avviato un percorso didattico, usufruendo, negli anni scorsi, del trasporto scolastico, senza l’applicazione del principio di territorialità.

Deroga valida con impossibilità di iscrizione alla scuola più vicina

E’ valida, inoltre, qualora non sia stata possibile l’iscrizione alla scuola territorialmente più vicina alla residenza degli alunni; questo nel caso in cui nel plesso di competenza si sia già verificato il raggiungimento del numero massimo di iscrizioni previste per legge.

Eventuali deroghe in presenza di più fruitori dello stesso nucleo familiare



Altre deroghe saranno valutate in presenza di più fruitori dello stesso nucleo familiare, e per scuole con indirizzi specifici fuori dell’area di competenza. Tutto ciò previa compatibilità con il principio di ragionevolezza e sostenibilità ambientale, nonché in base a criteri preordinati.

Deroghe valide per l’anno scolastico corrente



L’autorizzazione alla deroga sarà valida solamente per l’anno scolastico corrente. Richieste in base ai vincoli di territorialità, per le domande di prima iscrizione, non troveranno accoglimento.

Le deroghe previste con determinazione dirigenziale, infine, hanno validità immediata; sono soggette a valutazione d’impatto e restano in vigore fino a successivo, eventuale, atto di modifica o integrazione, che anche le scuole potranno comunicare alle famiglie.