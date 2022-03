Trasporto eccezionale senza scorta tecnica, camion "fermo" in area di servizio e maxi multa - Tuttoggi

Il grosso macchinario da lavoro, sporgente dal carrello posteriore su tutti i lati, rendeva il transito del camion molto pericoloso, il mezzo pesante rimarrà "bloccato" sulla E45 finché non saranno soddisfatte le prescrizioni imposte

Trasportava con il camion un carico fuori misura, per il quale sarebbe servita una scorta tecnica per “trasporto eccezionale”. Il conducente del mezzo pesante è stato fermato stamattina (2 marzo), lungo la E45, dalla Polizia stradale.

Il grosso macchinario da lavoro, sporgente dal carrello posteriore su tutti i lati, rendeva infatti il transito del camion molto pericoloso, soprattutto in occasione dei tratti cantierati della superstrada, dove vi sono diversi restringimenti di corsia e, di conseguenza, spazi ridotti per le manovre.

Il convoglio è stato sorpreso a circolare all’altezza di Sansepolcro (Ar) ed è stato fermato in un’area di servizio, da dove non potrà più muoversi se non soddisfacendo le prescrizioni imposte (la scorta tecnica per trasporto eccezionale appunto).

Al conducente e al proprietario del veicolo sono state elevate sanzioni pecuniarie per oltre 1500 euro, oltre al fermo amministrativo del camion e alla sospensione della patente al conducente inadempiente.