Trasporto disabili ai centri diurni, contributi per 103 utenti: informazioni per usufruire del finanziamento - Tuttoggi

Il commento dell’assessore al Welfare

“Si tratta – commenta l’assessore Ceccotti – di una decisione presa con l’obiettivo di fornire un servizio adeguato alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche sulla base di un atto d’indirizzo approvato dal Consiglio comunale”.

“La decisione si è tradotta presto in una delibera di Giunta, frutto del lavoro dei nostri uffici della direzione Welfare e di quelli del distretto della Asl, a sintesi di un proficuo confronto in sede di Tavolo sulle Politiche della Disabilità. Colgo, anzi, l’occasione per ringraziare le associazioni che hanno contribuito”.

Contributi anche per gli over 64

Infine un’ulteriore novità: il contributo potrà essere erogato anche agli utenti con oltre 64 anni di età.

Per usufruire del finanziamento è necessario rispondere all’avviso entro il 31 dicembre 2022.

L’avviso è scaricabile dal sito web del Comune di Terni all’indirizzo web https://www.comune.terni.it/avviso-pubblico-lassegnazione-di-contributi-sostegno-della-mobilita-persone-con-disabilita.