Trasporto, Confesercenti: bene la Regione sulla formazione finanziata

L'associazione di categoria plaude al sostegno al programma GOL per chi desidera prendere una patente per il trasporto merci

Piace a Confesercenti Umbria l’intervento della Regione per sostenere il trasporto attraverso la formazione finanziata.

“Accogliamo con favore la decisione della Regione Umbria – scrive in una nota l’associazione di categoria – di prevedere un intervento a favore del trasporto, sostenendo con il programma GOL coloro che desiderano prendere una patente per il trasporto merci”.

“Come Confesercenti – viene ricordato – siamo intervenuti più volte sulla difficoltà di questo settore di far fronte alla mancanza di personale anche dovuta ai discreti costi delle patenti che spesso rappresentano un ostacolo per quanti desiderano intraprendere questa professione. Un sostegno economico è quindi uno strumento importante che aiuta soprattutto quella parte di persone in cerca di occupazione che non possono accollarsi i costi della propria necessaria ed indispensabile formazione. Prendere una patente infatti -conclude la nota – significa formarsi in un settore in crescita e con difficoltà anche solamente a far fronte al part time del settore”.