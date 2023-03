Trasporti, in Umbria nuovo sciopero il 1 aprile. Coinvolta anche mobilità alternativa

Sciopero dei trasporti, le motivazioni di Cgil e Cisal. E' la quinta iniziativa di protesta contro le scelte della Regione Umbria

Nuovo sciopero dei trasporti (mobilità alternativa compresa) in Umbria. La data scelta da Filt Cgil e Faisa Cisal è sabato 1 aprile. Lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale torneranno ad incrociare le braccia, per la quinta volta, contro le scelte della Regione Umbria. La protesta promossa dai due sindacati era stata originariamente fissata per il 13 marzo, poi rinviata in seguito al terremoto di Umbertide.

“Questa nuova giornata di sciopero si è resa necessaria perché lavoratrici e lavoratori del tpl umbro vivono sempre di più una condizione di incertezza e preoccupazione per il proprio futuro – spiegano Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil dell’Umbria, e Christian Di Girolamo, segretario Faisa Cisal – Incrociando le braccia, con un nuovo sacrificio economico, vogliono mandare un messaggio alla giunta regionale: ascoltateci, prendete in considerazione la voce di chi quotidianamente garantisce il diritto alla mobilità alle cittadine e ai cittadini umbri e quindi fermate il progetto di spacchettamento e privatizzazione del trasporto pubblico locale”.