Trasporta merci pericolose, fermato e denunciato dalla polizia stradale

Nell'autocarro fermato sulla E45 gli agenti hanno trovato pezzi di ricambio e batterie esauste

Trasporta con merci pericolose nel suo autocarro, fermato e denunciato dalla polizia stradale di Perugia.

Il conducente, un cittadino italiano classe 1969, era stato fermato dai poliziotti mentre transitava sulla E45, in località Ponte Felcino.

Sottoposto a controllo, esteso anche all’autocarro, gli agenti hanno trovato, all’interno del vano centinaio, numerosi pezzi di ricambio e 70 batterie esauste.

Dalle ulteriori verifiche è emerso che il 53enne era privo della licenza per il trasporto delle merci pericolose e del formulario. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme sul trasporto dei rifiuti, falsità ideologica e trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

La merce e i rifiuti, invece, sono stati sottoposti a sequestro.