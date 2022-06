Trasimeno e Media Valle del Tevere aree interne, soddisfatta assessore Agabiti

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri sia con le nuove aree interne, sia con le tre già previste nella vecchia programmazione

Trasimeno e Media Valle del Tevere (con parte anche dell’Umbria meridionale) diventano aree interne: plauso dalla Regione Umbria alla decisione del ministero per il Sud e la Coesione territoriale (guidato da Mara Carfagna) che vale 4 milioni per ciascuna. In questo modo le aree interne in Umbria diventano 5, con cinquantanove Comuni complessivamente interessati dalla strategia a cui si sommano i cinque Comuni di agenda urbana.

“Il lavoro portato avanti con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale ha portato i suoi risultati – afferma l’assessore Paola Agabiti – in questi mesi insieme agli uffici della Giunta, abbiamo avuto costanti interlocuzioni sia a livello politico con il Ministro Carfagna, che ringrazio per l’attenzione mostrata alle esigenze del nostro territorio, sia a livello tecnico con la struttura dell’Agenzia per la Coesione per costruire un percorso coerente al raggiungimento dell’obiettivo che come Regione ci eravamo posti. Un risultato non scontato, vista la forte concorrenza e il fatto che la nostra Regione, di piccole dimensioni, aveva già tre aree interne e cinque Comuni inseriti nella Strategia Agenda Urbana.