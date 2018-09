Trasferimento sportello del cittadino, si definiscono i dettagli

Effettuato oggi il primo sopralluogo nei locali di via Busetti, in vista del trasferimento dello Sportello del Cittadino. Dopo la sottoscrizione, avvenuta la scorsa settimana, dell’accordo con la Comunità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, questa mattina il sindaco Umberto de Augustinis, insieme agli assessori Angelo Loretoni, Alessandro Cretoni, Francesco Flavoni e il presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni, ha visitato i locali per iniziare a definire il crono programma per le operazioni di trasloco.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche i dirigenti del Comune di Spoleto Claudio Gori, Dina Bugiantelli e Barbara Gentilini, insieme ad alcuni funzionari dell’Ente, è servito anche per rilevare l’esistenza di eventuali problematiche tecniche ed effettuare una prima valutazione circa le tempistiche relative alle operazioni di cablaggio, con l’obiettivo di avviare rapidamente la sistemazione degli uffici in via Busetti.

