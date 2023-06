Trascina una ragazza in un palazzo per rapinarla, caccia all’uomo della polizia

La ragazza è stata aggredita da un uomo di origine nordafricana e dopo aver lottato è riuscita a scappare e chiedere aiuto

E’ stata aggredita da un uomo, di origine nordafricana secondo il racconto fatto, che l’ha afferrata per le braccia e trascinata all’interno di un palazzo, nel tentativo di prenderle la borsa. Il tentativo di rapina ai danni di una ragazza è avvenuto in via Torricella.

La giovane ha raccontato alla polizia di aver lottato con l’aggressore, tanto che entrambi sono caduti a terra. Lei è riuscita a divincolarsi ed a chiedere aiuto fuori dall’atrio dello stabile, dove è stata soccorsa da due donne. Mentre l’uomo si è dato alla fuga.

Dopo aver acquisito la denuncia della vittima – che ha riferito di aver perso il portafoglio e lo smartphone mentre scappava dall’uomo – gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118. La ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

Sono in corso le indagini della Squadra Mobile al fine di ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.