Trapianto di rene dopo dieci anni di malattia, il grazie all’ospedale di Spoleto - Tuttoggi

Il ringraziamento all’ospedale di Spoleto ed in particolare al reparto di Nefrologia per le cure e la professionalità ricevute

Dopo dieci anni di malattia ha subito un trapianto di rene. Ora la signora Chiara vuole ringraziare l’ospedale di Spoleto ed in particolare il reparto di Nefrologia per le cure e la professionalità ricevute in questi lunghi anni.

“Ho iniziato ad avere una lieve insufficienza renale, che poi si è aggravata” racconta la donna. “Sarei dovuta andare in dialisi, ma ho avuto invece la fortuna di fare il trapianto del rene: dopo essere stata in lista d’attesa infatti sono stata fortunata nel trovare un donatore compatibile”. Il trapianto di rene è avvenuto con successo al centro trapianti di Ancona, il 17 settembre, con il rene di una persona deceduta. “Per me è stato come avere una seconda vita” spiega la spoletina, dopo che i controlli a cui si è sottoposta sono positivi, pur essendo ancora convalescente. “Voglio ringraziare – conclude la signora Chiara – tutto il personale del reparto di Nefrologia ed in particolare i dottori Luca D’Argenzio e Paola Vittoria Santirosi, oltre agli infermieri che mi sono stati molto vicini in questo lungo percorso durato dieci anni”.