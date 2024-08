Trail Costa di Trex, vince Samuele Raffaelli - Tuttoggi.info

E’ stata l’edizione della “maggiore età”, una gara dal sapore davvero particolare la 18esima edizione del Trail Costa di Trex-Assisi, disputato nelle campagne umbre. Tantissimi appassionati provenienti anche dalle regioni vicine hanno affollato la zona di Costa di Trex, nei pressi della città cara a San Francesco, per affrontare una delle due distanze previste. Un appuntamento sportivo inserito all’interno del cartellone del 38esimo Raduno degli amici de montagna.

Nella prova principale di 21 km primo posto per Samuele Raffaelli (Gs Avis Aido Urbino) che in 1h50’28” ha lasciato a 5’13” Alessandro Celli, terzoo posto per il compagno di colori Lorenzo Silvestri a 7’50”. A Pina Deiana della società organizzatrice Aspa Bastia la prova femminile in 2h09’38” con 14’56” su Cinzia Ponzetti (Atl.Senigaglia) e 20’18” su Alessia Del Mastro (Elite Athletes).

Nel percorso medio di 10 km primo Riccardo Ridolfi (2S Atl.Spoleto) in 53’04” con 1’59” su Francesco Carpentieri e 2’28” su Alex Regno (Atl.Castenaso Celtic Druid). In campo femminile prima Asia Lanuti (Gubbio Runners) in 1h02’49”, alle sue spalle Federica Mancinelli (Molon Labe) a 10’46” e Maria Cristina Draoli (Lunatici Ellera Corciano) a 15’27”.

Per l’Aspa Bastia, la società organizzatrice, è stato l’ulteriore successo di una lunga storia, grazie anche all’Endas, alla Fidal, agli enti patrocinatori Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Imponente la massa di volontari dispiegati lungo il percorso e nella gestione dei servizi, necessari anche per lenire le fatiche di una gara disputata con un clima da estate piena. Per la società organizzatrice ora gli sforzi vanno concentrati sull’Invernalissima Half Marathon, la grande sfida sui 21,097 km in programma come di consueto a metà dicembre.