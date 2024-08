Raduno degli Amici de Montagna, si parte con la festa dei cinquantenni | Domani il trail - Tuttoggi.info

ASSISI – Ricordi dell’adolescenza, degli anni della scuola, dei primi amori e condivisione delle molte attuali situazioni comuni hanno caratterizzato la festa degli assisani del 1974 che, quest’anno, compiono 50 anni, e che si sono ritrovati a Costa di Trex, venerdì 2 agosto, nell’ambito del XXXVIII Raduno degli Amici de montagna. La bontà della cena, accompagnata dalla musica di Dj Prez hanno fatto da scenario a un compleanno speciale che ha offerto la possibilità di stare insieme e divertirsi. Al gruppo dei festeggiati si sono poi uniti amici, conoscenti e altre persone intervenute al tradizionale appuntamento nella frazione assisana che va avanti fino a domenica 11 agosto.

Tra gli eventi da segnalare il Trail running, in programma domenica 4 e curato dall’Aspa che, ormai, da diversi anni, è diventata una manifestazione sportiva di carattere nazionale che attira tanti atleti, anche dalle regioni limitrofe, desiderosi di correre nel percorso tracciato all’interno del parco naturale del Monte Subasio. Lunedì 5 la band “Yeni Kara Güneş” che – all’interno di Suoni Controvento – proporrà un brillante e variegato repertorio, assai ritmico, dinamico e coinvolgente, che spazierà da antiche ballate popolari balcaniche, greche e anatoliche, sino a brani contemporanei e “fusion” delle nuove tendenze musicali del “Levante mediterraneo”. ù

Un momento davvero interessante ci sarà mercoledì 7 agosto, quando nel pomeriggio si rifletterà sullo sviluppo di questa zona del territorio comunale con un convegno dal titolo: “La montagna di Assisi, un mondo a parte tra tradizioni, edilizia innovativa e nuovo tessuto sociale”. Venerdì 9 agosto il Raduno degli Amici de Montagna prevede un omaggio a Battisti con un revival dal titolo: “Ci ritorni in mente”, storie, canzoni, racconti sul mito del grande cantautore Italiano. Nel pomeriggio di sabato 10 agosto torna la tradizionale passeggiata “Chiesa e paesaggi della Costa di Trex”, a cura del Cai (Sezione di Foligno). Nella mattinata di domenica 11 agosto ci sarà la possibilità di partecipare all’escursione organizzata dal Comune di Assisi con l’associazione GMP Gaia Aps. Nel tardo pomeriggio prenderà il via “Percorsi di..vini degustazioni a cura della Strada dei Vini del Cantico e dell’Unione regionale cuochi umbri che si aprirà con un convegno dal titolo “La cultura del vino come motore di sviluppo”. Il programma completo e altre informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook della Pro loco Costa di Trex.