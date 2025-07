Tragico incidente stradale, Milena perde la vita a 55 anni - Tuttoggi.info

E’ morta per le conseguenze riportate in un incidente stradale che l’ha vista protagonista nel primo pomeriggio di venerdì 11 luglio Milena Biondini, 55enne di San Terenziano. La donna, alla guida di una utilitaria, si è scontrata con un furgone che procedeva in senso opposto, lungo le strade del territorio comunale di Gualdo Cattaneo, tra San Terenziano e Collesecco.

Le condizioni della 55enne sono apparse subito gravissime: soccorsa dall’elisoccorso, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è deceduta nel corso del pomeriggio. Pressoché illesi il conducente ed il passeggero del furgone contro cui si è scontrata l’auto, con quest’ultima che sembra abbia invaso la corsia opposta.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Todi, a cui spetta ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto. La salma di Milena Biondini è a disposizione dell’autorità giudiziaria.