Tragico incidente mortale a Terni, furgone contro scooter a Pentima - Tuttoggi.info

Incidente mortale tra uno scooter e un furgone. 68enne vittima del sinistro, era residente ad Arrone. Inutili i soccorsi del 118

Nella tarda mattinata di oggi, 17 giugno, si è verificato un tragico incidente mortale all’altezza del bivio di Pentima, verso l’imbocco della Valnerina. La vittima è un uomo del 1956, residente ad Arrone, comune dove era conosciuto e stimato. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incidente mortale è avvenuto tra un furgone che viaggiava verso Terni e il 68enne in sella al suo scooter: per motivi ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale i due mezzi sono entrati in collisione e lo scooterista è stato violentemente scaraventato a terra. Subito si sono portati sul posto gli uomini del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo da parte del personale sanitario è risultato vano.