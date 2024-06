Tragico frontale sulla Flaminia Nuova, muore una 57enne | Due feriti estratti da lamiere - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto subito dopo lo svincolo di Gaifana (direzione Gualdo Tadino), la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni | La vittima è residente a Gualdo

Tragico frontale oggi pomeriggio (22 giugno) sulla Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino.

L’incidente, intorno alle 15.40, ha coinvolto due auto, causando la morte di una persona – una 57enne residente a Gualdo Tadino – e il ferimento di altre due donne.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana è intervenuta tempestivamente sul luogo dello scontro, dove ha lavorato per estrarre le due occupanti della Toyota Yaris rimaste bloccate tra le lamiere, poi affidate alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. Si tratta di una 70enne e una 50enne, entrambe di Roma: la prima è stata trasportata all’ospedale di Branca, mentre la seconda nella struttura di Foligno.

Le autorità competenti sono impegnate nelle indagini per determinare le cause esatte dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 181,100 , all’altezza di Gualdo Tadino.