Tragici incidenti in moto, due vittime di Città di Castello

Primo Maggio di lutto per la comunità di Città di Castello, con due ragazzi che sono morti in altrettanti incidenti stradali, mentre erano in motocicletta.

Un incidente si è verificato lungo la E45, all’altezza di Pieve Santo Stefano, dove il giovane in moto si è scontrato con un camper. La strada è rimasta a lungo chiusa.

L’altro incidente mortale, anche in questo caso la vittima è un giovane di Città di Castello in moto, è avvenuto in Romagna.

Appresa la notizia dei due incidenti stradali il sindaco Luca Secondi ha espresso il più sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due motociclisti scomparsi a nome della comunità tifernate. “Una giornata di festa che purtroppo si tinge di tristezza e sconforto. La vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari in due incidenti stradali”, ha concluso il sindaco Secondi nel fare riferimento ai due tifernati scomparsi tragicamente oggi.