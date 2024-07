Tragedia sulla strada, muore in scooter a soli 15 anni - Tuttoggi.info

Ancora una tragedia sulla strada ieri pomeriggio (22 luglio) a Pieve Santo Stefano (Ar), dove una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita cadendo dallo scooter lungo la Provinciale 77 Tiberina (in direzione Sansepolcro).

L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 19 nei pressi della zona industriale di Pian di Guido. La giovane, nonostante avesse il casco, avrebbe sbattuto violentemente la testa contro un palo della fermata degli autobus, perdendo subito i sensi.

A dare l’allarme è stato l’amico che si trovava subito dietro, anch’esso in scooter. Sul posto sono arrivati l’ambulanza infermierizzata di Pieve e l’elisoccorso Pegaso, i cui tentativi di rianimare la minore – che sarebbe deceduta sul colpo – sono stati vani. Nel luogo della tragedia anche i carabinieri di Sansepolcro per i rilievi del caso.

La salma della 15enne (C.B. le sue iniziali) è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale della Valtiberina. “Oggi siamo stati raggiunti dalla terribile notizia della scomparsa, a seguito di incidente stradale, di una nostra giovanissima concittadina residente a Madonnuccia – ha dichiarato il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli – Vorrei esprimere, a nome della comunità, la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di immane dolore. Credo non esistano parole che possano in alcun modo lenire il vostro stato d’animo”.