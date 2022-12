Tragedia con giallo, scompare dopo incidente stradale | Ritrovato senza vita 24 ore dopo - Tuttoggi

Ma il dettaglio che rende misteriosa la vicenda è che l’uomo, proprio 24 ore prima, nel giorno di Natale, avrebbe avuto un incidente stradale, subito dopo il quale si sarebbe pure dato alla fuga a piedi appena viste le forze dell’ordine, giunte sul luogo del sinistro per i rilievi di rito. C’è da sottolineare che il sinistro, a quanto si apprende, non avrebbe coinvolto altri mezzi o persone.

Da quel momento del 38enne si è persa ogni traccia, fino alla tragica scoperta dei cani molecolari 24 ore dopo a Balanzano, poco prima delle 20. I carabinieri stanno ora cercando di capire se sia stato proprio l’incidente del giorno prima ad aver indotto l’uomo all’eventuale gesto estremo, nonostante il sinistro, a quanto sembra, non abbia portato a particolari né tantomeno gravi conseguenze. Gli investigatori stanno infatti cercando di ricostruire proprio le ultime ore della vittima per far luce sull’accaduto.