Tragedia all'alba, giovane muore nell'auto che prende fuoco - Tuttoggi.info

Tragedia all’alba di domenica, con un giovane che ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente stradale. L’automobilista, che stava percorrendo la strada statale tra Calvi dell’Umbria ed Otricoli, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il muro di una casa. Nel violento impatto l’auto ha preso fuoco e per il giovane non c’è stato purtroppo scampo.

I vigili del fuoco, partiti dalla centrale di Terni, al loro arrivo a Calvi hanno spento l’incendio che aveva avvolto il mezzo ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

articolo in aggiornamento