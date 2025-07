Luca Innocenzi conquista Sulmona - Tuttoggi.info

Ancora un successo per il cavaliere folignate Luca Innocenzi: dopo aver vinto, per il rione Cassero, la Quintana della Sfida di Foligno e l’edizione della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno lo scorso 14 luglio per Porta Solestà, ieri è andato a dominare anche la 34° edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona in Abruzzo, per il Borgo San Panfilo.

Un’estate di successi per il giovane folignate, che continua così a mietere successi nelle giostre e tornei di antico regime d’Italia con la 69° vittoria personale.

Per Luca Innocenzi è arrivato quindi il quarto Palio abruzzese, portando a termine una rimonta straordinaria: dopo una caduta nella prima giornata di gare, ha infatti tirato fuori una tenacia e una grinta che l’hanno portato al trionfo. Nella finalissima, in Piazza Maggiore, la sfida con Gertian Cela: il portacolori del Sestiere di Porta Bonomini è stato disarcionato lungo la curva San Rocco, il cavallo ha proseguito senza cavaliere.

Attimi di apprensione, poi il personale di campo è riuscito a fermare l’animale.

La gara è stata interrotta e Cela non ha potuto riprenderla. Innocenzi ha così completato il percorso da solo, centrando 3 anelli per 8 punti.

“È stata una vittoria sofferta, ieri ho avuto una brutta caduta e pensavo di non essere fisicamente a posto. Invece – ha commentato Luca Innocenzi – io e il cavallo abbiamo fatto un miracolo”.

Una vittoria dedicata alla figlia Bianca, in arrivo, alla compagna Sofia, al padre Roberto, allo staff, ed al Borgo San Panfilo.

Al quarto posto, un’altra conoscenza quintanara, Marco Diafaldi per il Sestiere di Porta Filiamabili, al terzo, il Borgo Santa Maria della Tomba con Mattia Zannori, a Foligno portacolori dell’Ammanniti.