Cambio al vertice di due chiese di Foligno - Tuttoggi.info

Monsignor Cristiano Antonietti raddoppia gli incarichi, anzi a dirla tutta, triplica l’impegno a servizio della Diocesi di Foligno. Per il giovane prelato folignate arrivano infatti importati deleghe da parte del vescovo di Foligno e di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra, monsignor Domenico Sorrentino.

Oltre al suo ruolo da parroco della Parrocchia di Santa Maria Infraportas, che comprende una larga fetta del centro storico, dell’immediata periferia e della campagna in zona San Magno, dal prossimo primo settembre – anche se l’ingresso è in programma per il 21 dello stesso mese in concomitanza cona la presentazione del programma pastorale – il sacerdote assumerà anche la guida della chiesa cattedrale di San Feliciano e di quella del Santissimo Salvatore e San Nicolò in via Arti e Mestieri, a ridosso della scuola Piermarini.

Monsignor Cristiano Antonietti è attualmente il Vicario Episcopale per la pastorale: nato a Foligno il 23 marzo del 1986 è stato ordinato presbitero il 25 settembre del 2011 ed ha ricoperto il prestigioso incarico in Vaticano come Cerimoniere Pontificio, incaricato da Papa Francesco.

La nomina del vescovo di Foligno è arrivata anche grazie alla disponibilità manifestata da monsignor Giuseppe Bertini, attuale parroco del Duomo di San Feliciano e Santissimo Salvatore, e di padre Vincenzo Lolli, altro storico parroco di San Nicolò.

Si ridisegna così completamente l’assetto delle parrocchie nel cuore della città di Foligno. A coadiuvare monsignor Antonietti in queste nuove vesti saranno i vicari parrocchiali don Susi Joseph Andrews e don Benedict Pinheiro.