Tragedia a Orvieto, uomo ucciso da trattore - Tuttoggi.info

Orvieto, incidente mortale in campagna: uomo travolto e ucciso da trattore. Inutili i soccorsi del 118, indagano forze dell'ordine

Tragedia nelle campagne di Orvieto dove un uomo, mentre era a lavoro nel suo campo, è stato schiacciato e ucciso dal trattore del quale si stava servendo per svolgere la propria attività di agricoltore. Secondo una prima, parziale, ricostruzione, sembra che il trattore (non è ancora chiaro se il mezzo si sia sfrenato o ci siano altre eventuali responsabilità), per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, abbia schiacciato l’uomo senza lasciargli via di scampo. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.