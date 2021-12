Il giovane era molto conosciuto in città anche per la sua grande passione e impegno per la Quintana

Un giovane professionista di Foligno, in trasferta a Bolzano ha perso la vita a causa di un grave malore.

L’uomo, un trentenne, a quanto è dato sapere dalle prime notizie raccolte, sarebbe stato fuori dalla sua città per un evento di lavoro.

Il giovane, molto conosciuto in città anche per la sua grande passione e impegno per la Quintana, lascia la moglie e due bambini ancora piccoli.

Notizia da C.B. in aggiornamento