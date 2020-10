Traffico per i tamponi Covid a Santa Lucia, cambia la viabilità. Con lo spostamento del servizio della Usl Umbria 1 “Drive Through” per ‘effettuazione dei tamponi covid-19 a Santa Lucia, il Comune di Perugia ha emesso l’ordinanza n. 1443 del 14 ottobre 2020, con cui adotta i seguenti provvedimenti sulla viabilità in vigore dal 14 ottobre e fino al termine dell’emergenza:

Senso unico di marcia in strada Santa Lucia nel tratto compreso tra via Pigafetta e via dell’Ingegneria, secondo questa direzione di marcia;

La circolazione nel tratto di cui in precedenza sarà disciplinata a file parallele secondo la seguente modalità:

A) corsia destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al civico 11ter di Strada Santa Lucia;

b) Corsia sinistra per i veicoli diretti in via dell’Ingegneria e abitato di Santa Lucia.

Lo spostamento a Santa Lucia è stato determinato dal caos traffico provocato dalle auto in fila per i tamponi nella precedente postazione di piazzale Europa.