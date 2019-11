Trading online: guida alle migliori piattaforme 2019

share

Districarsi correttamente tra le complesse dinamiche dei mercati finanziari potrebbe apparire un problema per coloro che non hanno ancora acquisito l’esperienza giusta.

Per questa ragione, in questo articolo proponiamo le migliori piattaforme per trading online, sia da un punto di vista di utilizzabilità che di rendimenti, così da informare i novizi trader e coloro che amano restare aggiornati sui broker più apprezzati attualmente.

Con lo studio e l’impegno giusti ed un broker adatto alle proprie capacità, sarà possibile raggiungere gli obiettivi desiderati!

24 Option: dalla parte dei meno intenditori

La piattaforma 24 Option è tra le più apprezzate a livello globale.

Dotata dei controlli necessari da parte di appositi enti, come la CySEC, è ricca di funzioni e strumenti che agevolano il processo d’investimento ai propri utenti.

Prima di tutto, bisogna sottolineare la semplicità con la quale si utilizza il sito web, adattabile così anche a coloro che non hanno ancora dimestichezza con strumenti del genere.

Il punto di forza di questa piattaforma, però, riguarda il supporto didattico, totalmente gratuito, che propone agli iscritti. Si tratta di una vera e propria guida al trading elaborata nella maniera più chiara e pratica possibile! Per questo motivo, persino i più esperti ritengono che sia un supporto valido per acquisire le conoscenze necessarie.

La formazione nel mondo degli investimenti online è necessaria e 24 Option opera per indirizzare i propri utenti verso la strada giusta!

Anche il servizio clienti è ritenuto un ottimo aiuto, poiché disponibile in italiano ed è attivo tutti i giorni, così da supportare a pieno i trader.

Un’ulteriore caratteristica interessante riguarda i segnali di trading gratis. In parole semplici, sono delle previsioni di mercato elaborate da un team di esperti, ritenuti abbastanza affidabili dalla community.

Tutto ciò fa comprendere che questo broker lavora per condurre i propri utenti ad ottenere i rendimenti sperati, in maniera sicura e pratica.

eToro: semplicità e innovazione

Il broker in questione è sicuramente il più rivoluzionario degli ultimi tempi. Infatti, offre una piattaforma amichevole e, al contempo, ricca di nuove funzioni perfette per i trader meno esperti.

eToro non è una semplice piattaforma online, ma s’impone come il primo network di trading sul quale gli utenti possono interagire tra loro. Ciò permette lo scambio di opinioni e consigli sulle eventuali operazioni da effettuare!

In realtà, la novità principale riguarda il Copy Trading. Uno strumento che consente di copiare sul proprio profilo le mosse compiute dai trader selezionati personalmente!

Naturalmente, ogni investitore è dotato di uno storico che mostra i propri rendimenti, così da condurre ogni utente a scegliere accuratamente quello più vicino ai suoi obiettivi di guadagno.

Il Copy Trading non è una soluzione per guadagnare senza impegnarsi, ma è sicuramente un buon modo per iniziare a muovere i primi passi nel mondo dei mercati online.

Si consiglia di seguire trader con modalità d’investimento diverse tra loro: diversificare gli investimenti è la strategia principale per ridurre il margine di rischio!

IQ Option: trading alla portata di tutti

Piattaforma professionale ed affidabile, IQ Option ha il merito di aver ampliato le possibilità d’investimento anche per coloro che non dispongono di ingenti capitali! Infatti, propone un conto deposito minimo di soli 10 euro, così da poter iniziare subito ad operare senza problemi.

Il broker offre un servizio totalmente gratuito e privo di commissioni. Inoltre, è disponibile anche un conto demo illimitato col quale testare le proprie abilità senza preoccuparsi di perdere il proprio capitale!

Piattaforme online: conclusioni

Dopo aver elencato tre tra le migliori piattaforme attualmente disponibili, risulta importante esplicitare i vantaggi offerti da questa scelta d’investimento. Si tratta di una modalità innovativa ed efficiente per accedere ai mercati finanziari. Inoltre, le piattaforme CFD (contratti per differenza) consentono guadagni bilaterali, cioè è possibile ricavare benefici anche se il mercato ribassa!

Attraverso le strategie giuste e un broker che supporta in tutto i propri utenti, il trading online può rivelarsi fonte di grandi soddisfazioni!

share

Stampa