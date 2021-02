Trading automatico: una guida riassuntiva per principianti - Tuttoggi

Difficoltà ad analizzare i mercati finanziari: ecco una guida esaustiva

I mercati finanziari sono molto complessi e non è facile controllarli, soprattutto senza spendere tempo e sforzi per loro. Negli ultimi anni, parallelamente agli sviluppi del mercato e ai progressi tecnologici, sono emersi diversi sistemi di trading avanzati e intelligenti. Questo, è il modo in cui si è sviluppato il trading automatico, che, sempre più, sta guadagnando popolarità.

Ovviamente, aspetti inerenti il come fare trading automatico, quali sono i migliori bot e software di trading automatico gratuiti per farlo, come pure, l’importanza e i rischi associati al trading automatico, sono aspetti la cui conoscenza, è di fondamentale importanza. Il più semplice, soprattutto per un principiante, modo di procedere con il trading automatico è quello di scegliere broker. In questo modo, quindi, sarà possibile, tra l’altro, aprire un conto di trading, disporre di fondi e configurare la piattaforma, in modo che possa operare in nostra vece.

Il trading automatico è diventato così tanto una strategia, che i trader lo usano automaticamente prima di entrare in altri dettagli. Quindi, per fare trading automatico, il primo passo da compiere è scegliere un broker online. Ovviamente, sarà opportuno assicurarsi che questo broker possa offrire la funzionalità di trading automatico. Infatti, non tutti i broker offrono servizi di trading automatico. Per quanto riguarda il come aprire un conto di trading, è da ricordare che è necessario scaricare il software o andare sul loro sito.

Quindi, per aprire un account trader Bitcoin, è necessario scaricare un app, oppure andare sul sito per procedere con il processo di registrazione. Una volta creato il personale account, si avrà bisogno di fondi per effettuare il deposito minimo. Questo può essere fatto tramite bonifico bancario oppure addebitando l’importo scelto su una carta di credito o debito. Il deposito è il proprio capitale di trading, che verrà utilizzato per finanziare le varie transazioni commerciali sulla piattaforma.

Prima di effettuare le transazioni, è necessario impostare le impostazioni di trading. Questi includono, tra le altre cose, la valuta in cui si desidera fare trading, l’importo del proprio investimento, il personale take profit, lo stop loss, il numero massimo di operazioni giornaliere e il trading en live. Ovvero, tutti quei parametri che andranno a determinare il modo nel quale i propri investimenti saranno condotti nel trading automatico. Si noti che è possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento.

Indubbiamente, Bitcoin prime è un pratico sistema di trading.

Il trading automatico, perciò è un metodo per partecipare ai mercati finanziari attraverso un programma che esegue regole predefinite per l’inserimento e l’uscita dalle transazioni. Questo sistema consente di effettuare molte transazioni in un breve periodo di tempo, con l’ulteriore vantaggio di eliminare l’emozione delle proprie decisioni di trading. In effetti, tutte le regole di trading sono già integrate nei parametri impostati.

Con alcuni algoritmi, si potrà, persino, utilizzare le proprie strategie personali predeterminate per tenere traccia delle tendenze e negoziare di conseguenza. Il trading automatico funziona, appunto per questo, sulla base delle nostre impostazioni. In effetti, come trader, si sceglie una piattaforma e si impostano i parametri della personale strategia di trading. Perciò, si potrà, anche, ad andare ad utilizzare la propria esperienza di trading per creare una serie di regole e condizioni.

Pertanto, si potranno, ad esempio, combinare una analisi tecnica approfondita con l’impostazione delle proprie posizioni, come ordini di apertura e via dicendo. Una volta impostato tutto, il trading verrà effettuato automaticamente. Il proprio algoritmo personalizzato applicherà i criteri per effettuare transazioni per nostro conto, 24 ore al giorno.

Infatti, la strategia di trading automatizzata che è stata definita, monitorerà costantemente i prezzi dei mercati finanziari e le transazioni verranno eseguite automaticamente, solamente, se vengono soddisfatti parametri predeterminati. L’obiettivo, concludendo, è quello di eseguire transazioni in modo più rapido ed efficiente e di sfruttare specifici eventi tecnici sul mercato.