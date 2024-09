Torneo di scacchi a Spoleto, già quasi 120 iscritti - Tuttoggi.info

Sono già quasi 120 gli iscritti al torneo di scacchi che si terrà a palazzo Leti Sansi di Spoleto dal 4 al 6 ottobre. Quando mancano ancora circa due settimane all’apertura della quinta tappa del Gran prix internazionale di scacchi dell’Umbria, sono già 114 gli scacchisti che si sono iscritti al prestigioso torneo internazionale, che vede la presenza di numerosi Maestri Internazionali, Maestri Fide e un gran numero di Candidati Maestri.

Ben 24, per l’occasione, le scacchiere elettroniche installate nella sede di gioco, che trasmetteranno in diretta streaming su chess.com e lichess.org tutte le partite più importanti, con il commento su Youtube del Maestro Fide Nicolò Napoli. Insomma, fin dai suoi primi passi il “Primo Torneo Grand Prix Città di Spoleto” si presenta come uno dei tornei weekend più competitivi d’Italia, candidato a divenire appuntamento fisso nel panorama scacchistico nazionale.

Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “A Gonfie Vele” di Sergio Rocchetti e Daniele Ubaldi, il Grand Prix dell’Umbria si svolge grazie all’impegno delle amministrazioni locali coinvolte e al sostegno dell’ACSI nazionale, con in testa il presidente Antonino Viti, oltre che di importanti sponsor italiani ed europei. Per la tappa di Spoleto determinanti sono state la volontà dell’Amministrazione comunale e la disponibilità del Consorzio della Bonificazione Umbra.

L’intento degli organizzatori è quello di promuovere al contempo gli scacchi e il territorio, regalando al mondo cartoline dai più bei borghi della regione. Ma “A Gonfie vele” è anche inclusione: tutti i trofei in palio, infatti, sono stati commissionati ai ragazzi dei centri di recupero psico-emotivo sparsi per l’Umbria, primi fra tutti quelli di Porchiano (Amelia) e Speranza (Fratta Todina), da anni impegnati per rendere migliore la vita alle persone con disabilità complessa: un modo concreto per avvicinare le marginalità al mondo dello sport e delle istituzioni.

Da segnalare, sabato sera, la simultanea con il Candidato Maestro Mirko Trasciatti, presidente del circolo spoletino, e la collaborazione – prima assoluta in Italia – con Sunrise Chess and Games, negozio online di materiale scacchistico con sede in Polonia che sponsorizza l’intero circuito con materiale da gioco e premi tecnici. Mossa al bianco venerdì 4 ottobre alle 17.30: per ulteriori informazioni, per il bando completo con tutti i dettagli del Torneo e per iscriversi https://vesus.org/event/aLHDN8ts.