Torneo dei Bar, chiusa la prima parte del Memorial “Corrado Spatola” | Giovedì 30 gli spareggi

Nessun dubbio, come sempre del resto, sulla riuscita della prima settimana di partite al Torneo dei Bar di Spoleto Memorial “Corrado Spatola”. Complice anche la clemenza del tempo (qualche goccia di pioggia in campo dal tetto malandrino solo nelle ultime due partite di domenica 26 maggio), il Palavecchio di Viale Martiri della Resistenza è sempre stato gremito di amanti della palla a spicchi, sopratutto ragazzi e giovanissimi.

Tutti partecipi e divertiti al torneo amatoriale di basket più affascinante dell’Umbria. Un vanto della città di Spoleto che grazie all’abnegazione del comitato organizzatore, i Ragazzacci, fa filare tutto liscio consentendo il massimo del divertimento possibile per chi non rinuncerebbe per nulla al mondo a correre, saltare e sudare dietro ad una palla da basket.

C’era attesa per testare tutti i roster in campo e al termine del primo turno a gironi eliminatori il quadro delle forze in campo risulta più chiaro. Qualcuno si è fatto già una idea di chi è la squadra da battere e di come marcare i migliori in campo per evitare sconfitte cocenti. Inevitabili le lunghe discussioni tecniche davanti al camioncino dei panini e delle pizze fuori dal palazzetto, mangiando e bevendo, quasi emulando il ben più noto “terzo tempo” del Rugby.

Riassumendo brevemente, questo il risultato dei primi scontri dei gironi eliminatori:

Day 1

– The Kon-Ganzo 43-49

– Pandemonio-Da Al 42-40

– L’altro Caffè-Bar Api 53-34

Day 2

– Caffè degli Artisti-Pandemonio 49-44

– Bar Corrado-L’Altro Caffè 44-40

– Bar Moriconi-The Kon 31-33

– Bar Vincenzo-Piccolo Bar 38-48

Day 3

– Piccolo Bar-Bar Vincenzo 38-43

– Bar Api-Bar Corrado 37-34

– Da Al-Caffe degli Artisti 37-40

– Ganzo-Bar Moriconi 47-29

Si qualificano direttamente Ganzo, Il Caffè degli Artisti, Bar Corrado, L’Altrocaffè e il Piccolo Bar.

Imperdibili i match degli spareggi del 30 maggio, dove in una partita secca, dentro o fuori, si giocano il proseguimento nel Torneo le seguenti squadre:

Bar Api -vs- Bar Pasticceria Vincenzo,

The Kon-vs-Da Al,

Bar Moriconi-vs-Pandemonio.

Uno spettacolo di Torneo che unisce grandi e piccoli, e in più di un caso, padri e figli.

Appuntamento quindi il prossimo 30 maggio per una serata indimenticabile di basket, in attesa del weekend di fuoco che chiuderà la 28^ edizione del Tornei dei Bar di Spoleto Memorial “Corrado Spatola”.

(Foto ufficiali del Torneo- Cristian Sordini)

