Tornati da Santiago de Compostela i 103 giovani della Diocesi

Un pellegrinaggio iniziato il 24 luglio, tra i partecipanti c’erano anche diversi animatori degli Oratori perugini

Tornati, dopo 10 giorni di pellegrinaggio, i 103 ragazzi della Pastorale diocesana giovanile di Perugia-Città della Pieve che hanno raggiunto il santuario di Santiago de Compostela. Un viaggio iniziato il 24 luglio e terminato la sera del 4 agosto, lungo quasi 2.700 chilometri di cui gli ultimi 120 percorsi a piedi.

Alcuni giovani sono partiti con non pochi interrogativi e dubbi, ma, cammino facendo, si sono ricreduti, restando affascinati dall’esperienza umana e spirituale davvero unica e da ripetersi anche in situazioni diverse. “Dio parla all’uomo e non solo alla Chiesa, soprattutto attraverso le esperienze di altre persone – racconta uno dei 103 pellegrini –. Quello a Santiago è stato un pellegrinaggio che ti segna e ti cambia, domani non sarà più come ieri. Non usare il cellulare e vivere con soli dieci euro al giorno non è stato facile, ma ti ha fatto capire che puoi farcela lo stesso, che le cose più importanti e necessarie sono altre. È stata un’esperienza che ti ha dato la possibilità di metterti in discussione, facendoti comprendere l’importanza della conoscenza dell’altro e di aiutarsi vicendevolmente. La cosa più sorprendente è quella che Dio lo incontri proprio nell’altro e il cammino di Santiago ti aiuta a questo incontro”.