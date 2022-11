Tornata alla Galleria Nazionale l’Adorazione dei Pastori del Perugino

La storia dell’opera

L’opera proviene da una delle cappelle esterne della chiesa di San Francesco al Monte di Perugia, pertinente all’omonimo convento di osservanti francescani. Il Perugino vi lavorò intorno al 1502, data a cui risale il contratto di commissione che egli firmò per un’imponente pala opistografa destinata all’altare maggiore della stessa chiesa. Il maestro era all’epoca all’apice della carriera e aveva appena terminato a Perugia la decorazione del Collegio del Cambio, annoverata fra i suoi capolavori.

Nel 1856 il murale fu sottoposto all’intervento di strappo, che comportò gravi ripercussioni sul suo stato di conservazione, già compromesso. Nel 1863 giunse nella Pinacoteca Civica di Perugia, poi Galleria Nazionale dell’Umbria.

L’affresco, nel nuovo allestimento, viene affiancato da due splendidi disegni preparatori delle figure dei pastori.

La sinergia tra pubblico e privato

Il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini, commenta con entusiasmo la riuscita dell’operazione: “Siamo grati a Banca Generali Private e a Fondaco Italia per il gesto di mecenatismo nei confronti di un’opera tanto significativa per le nostre collezioni: non solo per il supporto ‘materiale’, ma anche per la consapevolezza che il patrimonio culturale necessita delle cure e delle attenzioni di tutti, non solo degli addetti ai lavori. La sinergia tra pubblico e privato è, quindi, al servizio di un’operazione che non si esurisce con il mero restauro, ma ha un respiro più ampio, coinvolgendo ambiti e aspetti museali dedicati a pubblici diversi. Ci auguriamo che questo sia il primo progetto – pilota se vogliamo – di una serie di interventi che coinvolgano la valorizzazione delle collezioni della Galleria secondo declinazioni sempre nuove e, come ci piace ripetere, fedeli alla tradizioni ma ispirate dall’innovazione”.

Soddisfazione per l’operazione di restauro è stata espressa da Ermes Biagiotti, Area Manager di Banca Generali Private nelle Marche, Abruzzo e Umbria e dalla District Manager Umbria Paolo Petralia, e da Enrico Bressan, presidente di Fondaco Italia, società di comunicazione attiva nella valorizzazione dei beni culturali.