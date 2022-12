Tornano nel locale da cui hanno ricevuto un daspo Willy, denunciati - Tuttoggi

Nei guai un sedicenne e un quattordicenne scoperti durante un controllo della polizia

Erano due dei cinque destinatari di un Daspo Willy ma sono stati sorpresi nell’ambito di alcuni controlli effettuati dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi all’interno dello stesso locale di Santa Maria degli Angeli dove a gennaio avevano dato vita a un violento scontro. Per questo, considerata la violazione del provvedimento di Daspo, avente durata di 1 anno, i due giovani – di 14 e 16 anni – sono stati deferiti all’autorità giudiziaria competente per inottemperanza al provvedimento del Questore.

A inizio anno i cinque erano stati protagonisti di violenti disordini: solo l’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi aveva impedito che la situazione degenerasse. A tre dei cinque ragazzi (quattro erano minorenni), questo quanto stabilito dal provvedimento del Questore, è stato vietato, per un anno, l’accesso al pubblico esercizio, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze. il provvedimento preso nei loro confronti li terrà lontani dal pubblico esercizio per periodi di tempo che va da un anno a mezzo a sei mesi. La violazione del Daspo Willy è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 a euro.