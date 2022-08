Torna "Un abbraccio ai Sibillini", cicloturistica di solidarietà a Norcia e Castelluccio - Tuttoggi

VI° edizione, organizzata dall’Asd Francesco nei sentieri. L’appuntamento è domenica 28 agosto con partenza da Piazza san Benedetto alle 8

Trentotto chilometri di pedalata per abbracciare simbolicamente gli abitanti di Norcia e Castelluccio. Con il suo forte messaggio di solidarietà e vicinanza, domenica 28 agosto torna la manifestazione ciclostorica ‘Un abbraccio ai Sibillini’, giunta alla sesta edizione e organizzata dal 2017 dall’Asd Francesco nei Sentieri che, con questo evento, si adopera per mantenere alta l’attenzione sulla situazione di Norcia e in particolar modo di Castelluccio e dei suoi abitanti colpiti dal terremoto del 2016

. Da tutta Italia convergeranno a Norcia sabato 27 agosto ciclisti con abbigliamento e biciclette da corsa d’epoca, per affrontare, il giorno seguente, l’ascesa fino a Castelluccio. La partenza sarà alle 8 da Piazza san Benedetto e, dopo una decina di chilometri di riscaldamento lungo il Piano delle Marcite, si percorreranno 25 chilometri di salita fino al Pian Grande e Castelluccio, dove tutti avranno “modo di vedere per poi raccontare”.